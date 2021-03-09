Умер советский и испанский пианист Дмитрий Башкиров

Дмитрий Башкиров

CentralAsia (CA) - В возрасте 90 лет умер советский пианист и педагог Дмитрий Башкиров. Об этом сообщил музыкант Лев Маркиз на своей странице в Facebook .



«Сегодня скончался один из виднейших представителей русской пианистической школы — Дмитрий Башкиров. За долгие десятилетия он оставил глубокий и яркий след как концертирующий пианист и блестящий педагог», - написал Маркиз.



Башкиров родился в 1931 году в Тбилиси. Заниматься музыкой начал под влиянием бабушки — Анны Соломоновны Штерн, которая работала музыкальным педагогом в Тбилиси. В конце 80-х переехал жить в Испанию. Более 25 лет возглавлял кафедру фортепиано в Высшей школе музыки в Мадриде. В 1990 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР.

