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  9 марта 2021
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Умер советский и испанский пианист Дмитрий Башкиров
Дмитрий Башкиров
Дмитрий Башкиров

CentralAsia (CA) -  В возрасте 90 лет умер советский пианист и педагог Дмитрий Башкиров. Об этом сообщил музыкант Лев Маркиз на своей странице в Facebook .

«Сегодня скончался один из виднейших представителей русской пианистической школы — Дмитрий Башкиров. За долгие десятилетия он оставил глубокий и яркий след как концертирующий пианист и блестящий педагог», - написал Маркиз.

Башкиров родился в 1931 году в Тбилиси. Заниматься музыкой начал под влиянием бабушки — Анны Соломоновны Штерн, которая работала музыкальным педагогом в Тбилиси. В конце 80-х переехал жить в Испанию. Более 25 лет возглавлял кафедру фортепиано в Высшей школе музыки в Мадриде. В 1990 году ему присвоили звание народного артиста РСФСР.

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