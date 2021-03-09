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  9 марта 2021
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Таджикистан 10 марта возобновляет воздушное сообщение с Афганистаном

CentralAsia (TJ) -  Таджикистан возобновляет регулярное воздушное сообщение с Афганистаном, приостановленное в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В Агентстве гражданской авиации Таджикистана сообщили, что решение о возобновлении полетов было принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране и на основе решения Центрального штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Ожидается, что первый рейс из Душанбе в Кабул состоится 10 марта. Рейсы по маршруту Душанбе – Кабул – Душанбе будут выполнять таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» и афганская «Кам Эйр». Полеты будут проходить при обязательном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Изначально каждая авиакомпания будет осуществлять один рейс в неделю, однако в дальнейшем планируется увеличить количество рейсов.

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