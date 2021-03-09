В Нидерландах комендантский час будет продлен до конца марта

CentralAsia (CA) - В Нидерландах комендантский час, введенный из-за коронавируса, будет продлен до 31 марта. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте, пишет РБК.



При этом он отметил, что будет сделано исключение для проведения парламентских выборов, назначенных на 15-17 марта.



Премьер-министр также добавил, что к следующему месяцу ресторанам и барам могут разрешить обслуживать клиентов на открытых террасах, если в ближайшее время в стране снизится уровень заражения коронавирусом.



Комендантский час с 21:00 до 4:30 вступил в силу в стране 23 января и должен был закончиться утром 10 февраля. После этого в стране вспыхнули беспорядки, в частности, они прошли в Амстердаме, Харлеме, Гааге, Роттердаме. Протестующие бросали камни и петарды в полицию, жгли на улицах костры. В некоторых городах полицейские применяли слезоточивый газ, водометы и дубинки. Были задержаны более 150 человек.

