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  9 марта 2021
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В Нидерландах комендантский час будет продлен до конца марта

CentralAsia (CA) -  В Нидерландах комендантский час, введенный из-за коронавируса, будет продлен до 31 марта. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Рютте, пишет РБК.

При этом он отметил, что будет сделано исключение для проведения парламентских выборов, назначенных на 15-17 марта.

Премьер-министр также добавил, что к следующему месяцу ресторанам и барам могут разрешить обслуживать клиентов на открытых террасах, если в ближайшее время в стране снизится уровень заражения коронавирусом.

Комендантский час с 21:00 до 4:30 вступил в силу в стране 23 января и должен был закончиться утром 10 февраля. После этого в стране вспыхнули беспорядки, в частности, они прошли в Амстердаме, Харлеме, Гааге, Роттердаме. Протестующие бросали камни и петарды в полицию, жгли на улицах костры. В некоторых городах полицейские применяли слезоточивый газ, водометы и дубинки. Были задержаны более 150 человек.

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