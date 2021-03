В США подросток случайно взорвал самодельную бомбу в школе

CentralAsia (CA) - В округе Ньюайго в штате Мичиган 16-летний школьник принес на урок самодельную бомбу и случайно взорвал его. Об этом сообщили в полиции.

Подросток собрал бомбу по инструкциям из интернета, говорится в сообщении.

«Устройство взорвалось в классе. В результате пострадали 5 человек, в том числе и сам школьник», - сказали в полиции.

On 3/08/2021 at 8:52 AM Newaygo Police Department Officers were dispatched to the Newaygo High School for an explosion inside a classroom. Preliminary investigation has determined that a 16-year-old student accidently detonated a homemade explosive device he brought