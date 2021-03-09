Министр иностранных дел Турции посетил Хиву, Бухару и Самарканд (фото)

CentralAsia (UZ) - Делегация во главе с министром иностранных дел Турции Мевлутом Чавушогли посетила такие города Узбекистана как Хива, Бухара и Самарканд.

Торжественно встречали турецких гостей, посетивших Хиву 6 марта. Турецкую делегацию сопровождали заместитель премьер-министра Республики Узбекистан, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов, министр иностранных дел Абдулазиз Комилов и хоким Хорезмской области Фарход Эрманов, сообщили в Госкомтуризме.

Для них были организованы культурные мероприятия в комплексе Ичан-Кала в Хиве, городе-музее под открытым небом, а также было продемонстрировано театрализованное представление Хорезмского областного театра кукол «58-Хан». Гостей впечатлили спектакль и исторические памятники, веками являвшиеся источником познания и просвещения.

После показа исторического сериала «Мендирман Джалолиддин» (“Я - Джалолиддин”), разработанного совместно с Турцией, гости проявили большой интерес к истории Хивинского ханства.

Делегация во главе с министром иностранных дел Турции Мевлутом Чавушоглы также посетила Бухару.

7 марта представители турецкой делегации прибыли в Самарканд, где присутствовали на открытии Генерального консульства Турецкой Республики.