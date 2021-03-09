В Узбекистане в канал сливали кровь скота, убитого на бойне (видео)

CentralAsia (UZ) - В социальных сетях появилась информация о том, что специализированная бойня в Кибрайском районе Ташкентской области, сбрасывает отходы в канализацию.

Ситуацию на бойне под Ташкентом расследовал Государственный комитет ветеринарии и животноводства.

По результатам расследования было выявлено, что на бойне нарушены ветеринарно-санитарные правила и нормы, то есть отходы бойни фактически сбрасывались в канал.

Сообщается, что специалисты дали необходимые инструкции и направили письмо с предупреждением о необходимости незамедлительных мер по устранению выявленных недостатков в течение 5 дней.

Ранее жители Кибрайского района столичной области, а также Ташкента сообщали в соцсетях о кровавом цвете воды в арыках. Канал, куда предприятие сливало отходы, находится в двух километрах от Ташкента. Он впадает в другой более крупный канал – Каракамыш, проходящий по столичным районам.