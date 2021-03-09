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  9 марта 2021
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В какие страны туристы могут попасть без ограничений из-за коронавируса?

CentralAsia (CA) -  На сегодняшний день международные туристы без каких-либо ограничений, связанных с пандемией, могут попасть лишь в пять стран мира: Албанию, Доминиканскую Республику, Коста-Рику, Северную Македонию и Танзанию. Об этом говорится в новом докладе Всемирной туристской организации (ЮНВТО).

По состоянию на февраль 2021 года 69 государств полностью закрыли свои границы для иностранных путешественников, а 73 ввели разного рода ограничения.

Примерно 70 правительств требуют от туристов, въезжающих на их территорию, предъявить отрицательный тест на COVID-19 или выдержать карантин.

Таким образом, на сегодняшний день для международных туристов полностью закрыта треть всех туристических направлений в мире.

Эксперты ЮНВТО отмечают, что появление новых штаммов вируса COVID-19 побудило многие правительства отказаться от ранее принятых мер по ослаблению ограничений на поездки.

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