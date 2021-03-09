В какие страны туристы могут попасть без ограничений из-за коронавируса?

CentralAsia (CA) - На сегодняшний день международные туристы без каких-либо ограничений, связанных с пандемией, могут попасть лишь в пять стран мира: Албанию, Доминиканскую Республику, Коста-Рику, Северную Македонию и Танзанию. Об этом говорится в новом докладе Всемирной туристской организации (ЮНВТО).



По состоянию на февраль 2021 года 69 государств полностью закрыли свои границы для иностранных путешественников, а 73 ввели разного рода ограничения.



Примерно 70 правительств требуют от туристов, въезжающих на их территорию, предъявить отрицательный тест на COVID-19 или выдержать карантин.



Таким образом, на сегодняшний день для международных туристов полностью закрыта треть всех туристических направлений в мире.



Эксперты ЮНВТО отмечают, что появление новых штаммов вируса COVID-19 побудило многие правительства отказаться от ранее принятых мер по ослаблению ограничений на поездки.

