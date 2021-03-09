В Румынии прошли акции протеста против вакцинации от коронавируса

CentralAsia (CA) - В столице Румынии в знак протеста против вакцинации и введения «вакцинных паспортов», собрались около 3000 демонстрантов перед зданием правительства, сообщает Euronews.



Накануне решением властей в Бухаресте уже не впервые закрылись бары и рестораны. Как минимум на две недели.



А в некоторых в федеральных землях в Германии вновь заработали спортзалы. По словам властей ситуация с коронавирусом в стране, «стабилизировалась» — на 100 тысяч жителей приходится примерно 50 случаев заражения. Снизился уровень смертности от коронавируса. Число пациентов в реанимационных отделениях идет на убыль, сообщает телеканал.



Во Франции, власти которой попали под шквал критики за медленный старт вакцинации, резко ускорила ее темпы. По стране открыты сотни работающих даже по субботам прививочных центров. В них переоборудовали четыре крупных военных госпиталя.



Италия стала первой страной в Европе с числом смертей от коронавируса, превысившим 100 тысяч человек. Такие данные представило министерство здравоохранения республики. Согласно этому отчёту, умерли свыше 100 000 заразившихся коронавирусом, за последние сутки этот показатель увеличился на 318 человек.



С римского вокзала Термини отправился поезд с необходимым для вакцинации медицинским оборудованием. По плану, там будут прививать по полторы тысячи итальянцев в день. Кроме того, на десятке железнодорожных станций по всей стране развернуты пункты вакцинации. Из-за роста числа заражений два региона помещены в оранжевую зону, один - Кампания - в красную.

