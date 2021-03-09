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  9 марта 2021
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В Таджикистан поступила первая партия вакцины AstraZeneca (фото)

CentralAsia (TJ) -  Первая партия 192 тысяч доз вакцины «AstraZeneca» от коронавируса была доставлена специальным рейсом «Сомон Эйр» из Дели в Душанбе вечером 8 марта. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Таджикистана

Отмечается, что остальная часть вакцины будет доставлена поэтапно в ближайшее время.

Вакцина британской компании Oxford «AstraZeneca» выделена для Таджикистана по инициативе правительства РТ и при поддержке партнеров по развитию в рамках глобального механизма равного доступа к вакцинам Всемирной организации здравоохранения (COVAX) против COVID-19.

В первую очередь будут вакцинированы на добровольной основе уязвимые группы населения, включая работников сферы здравоохранения, стратегических секторов народного хозяйства, граждане старше 60 лет, лица, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями, работники образования и науки.

Коронавирус в Таджикистане
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