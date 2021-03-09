В Таджикистан поступила первая партия вакцины AstraZeneca (фото)

CentralAsia (TJ) - Первая партия 192 тысяч доз вакцины «AstraZeneca» от коронавируса была доставлена специальным рейсом «Сомон Эйр» из Дели в Душанбе вечером 8 марта. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Таджикистана



Отмечается, что остальная часть вакцины будет доставлена поэтапно в ближайшее время.



Вакцина британской компании Oxford «AstraZeneca» выделена для Таджикистана по инициативе правительства РТ и при поддержке партнеров по развитию в рамках глобального механизма равного доступа к вакцинам Всемирной организации здравоохранения (COVAX) против COVID-19.



В первую очередь будут вакцинированы на добровольной основе уязвимые группы населения, включая работников сферы здравоохранения, стратегических секторов народного хозяйства, граждане старше 60 лет, лица, страдающие хроническими неинфекционными заболеваниями, работники образования и науки.

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