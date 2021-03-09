WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
- Азия и мир, новости компаний
- 13:36, 09 марта 2021
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CentralAsia (CA) - Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых моделях iPhone, сообщает тематический портал WABetaInfo.
В последней бета-версии приложения для iOS исчезла поддержка устройств с операционной системой iOS 9 и ниже. Подтверждения данной информации на официальном ресурсе WhatsApp пока нет.
На данный момент в официальном списке операционных систем для iPhone, поддерживаемых мессенджером, указаны iOS 9 или более новые версии.
С 1 января 2021 года мессенджер перестал работать на ряде устройств, пользователи которых не обновили операционную систему до указанной выше iOS 9 или Android 4.0.3.