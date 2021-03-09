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  9 марта 2021
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Белорусский МАЗ откроет сборочное производство шасси в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Сборочное производство шасси МАЗ откроют в Узбекистане. Такое решение приняли на 8-м заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству Узбекистана и Беларуси. Представители МАЗа провели переговоры с компанией «KRANTS» из Узбекистана в результате которых и было решено организовать сборочное производство, сообщается на сайте компании.

В компании сообщают, что это позволит стимулировать товарооборот между странами и сделает технику МАЗ более конкурентоспособной.

Узбекистан и Минский Автомобильный завод сотрудничают уже давно. Белорусскую грузовую автотехнику, пассажирский транспорт и спецтехнику реализует ООО “MAZ-Tashkent”.


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