В России наблюдается снижение числа зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 9445 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1034 (10,9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 342 474 случая (+0,22%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 113,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 184 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 517 797 человек.