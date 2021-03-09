Число жертв коронавируса в России приблизилось к 90 тысячам
- Азия и мир, общество
- 14:36, 09 марта 2021
- Просмотров: 336 Кыргызча
CentralAsia (CA) - За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 336 человек, передает оперативный штаб.
Так, большинство новых случаев смерти выявлено в Москве — 49 и Санкт-Петербурге — 42.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 89 809 человек. Всего с начала пандемии в России COVID-19 выявлен у более 4,3 млн человек, из них выздоровели — 3,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 517 797 пациентов.