Российская киностудия, снявшая фильм о Путине, работает над документальным фильмом о Мирзиееве

CentralAsia (UZ) - Российская киностудия «Мастерская» приступила к съемкам документального фильма о президенте Узбекистана Шавкате Мирзиееве. Фильм снимается совместно с «Узбеккино» по заказу Администрации президента Узбекистана.

Съемки фильма планируется завершить накануне президентских выборов в Узбекистане в августе этого года. Президентские выборы в Узбекистане состоятся 24 октября этого года.

Российская кинокомпания «Мастерская» в 2015 году получила заказ на фильм о президенте России Владимире Путине под названием «Президент. История новой России». В 2018 году та же кинокомпания сняла документальный фильм, основанный на полуторачасовой беседе телеведущего-пропагандиста Владимира Соловьева и президента России Путина.

Продюсером фильма и основателем кинокомпании "Мастерская" является Саида Медведева из Алматы.

Медведева прибыла в Ташкент в начале этого месяца, чтобы начать съемочный процесс. Показ фильма, официально посвященного 30-летию независимости Узбекистана, приурочен к Дню независимости страны - 1 сентября. Фильм покажут за полтора месяца до выборов.

Саида Медведева сообщила российским СМИ, что приехала в Узбекистан, чтобы снять фильм о лидере страны, которая «переживает третий Ренессанс».

В 2018 году в Узбекистане был снят документальный фильм под названием «Господин президент», показанные к 61 -летию главы государства. Фильм, автором которого был тогдашний пресс-секретарь президента Республики Узбекистан Комил Алламджанов, также транслировался по Milliy TV.