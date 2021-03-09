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  9 марта 2021
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В Узбекистане будут использовать вакцины против коронавируса, рекомендованные ВОЗ, - Минздрав

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане используются вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения эффективными, безопасными и рекомендованными для экстренной вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил заместитель начальника Службы санэпидблагополучия и общественного здоровья при Минздраве Узбекистана Нурмат Атабеков.

Атабеков отметил, что хотя ношение маски, поддержание социальной дистанции, использование антисептиков и воздержание от посещения общественных мест считались эффективными мерами по снижению шансов заражения вирусом или заражения других, этих мер было недостаточно для сдерживания пандемии.

Ожидается, что в середине марта начнется массовая вакцинация населения первой зарегистрированной вакциной против инфекции COVID-19 в Узбекистане - рекомбинантной вакциной ZF-UZ-VAC 2001 (клетки CHO).

Кроме того, в середине февраля в стране прошла сертификация российской вакцины “Спутник V”.

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