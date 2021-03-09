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  9 марта 2021
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В Таджикистане сообщили сроки начала месяца Рамазан

CentralAsia (TJ) -  В этом году в Таджикистане священный месяц Рамазан, возможно, начнется 13 апреля, сообщил «Азия-Плюс» глава Совета улемов Таджикистана Сайидмукаррам Абдукодирзода.

По его словам, для определения точного дня начала Рамазана они начали работать с Институтом астрофизики Академии наук Таджикистана.

Каждый год месяц Рамазан начинается на 10 дней раньше предыдущего поста. В прошлом году он начался 24 апреля и продлился до 23 мая.

Месяц Рамазан завершается праздником Ид аль-фитр или Иди Рамазон, являющимся первым по значению праздником у мусульман. Он начинается в последний день месяца Рамазан.

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