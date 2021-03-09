Велогонщица Ольга Забелинская, выступающая за Узбекистан, завоевала «серебро» в Турции
- Узбекистан, спорт
- 16:19, 09 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции в турнире «Grand Prix Gundogmus» приняла участие велосипедистка Ольга Забелинская, выступающая за Узбекистан.
В гонке на 68.7 км, лицензиат Токио-2020 Ольга Забелинская, второй второй пересекла финишную линию, сообщила пресс-служба НОК Узбекистана.
Первое и третье место завоевали представительницы России. Ольга отстала от победительницы Алены Иванченко всего на 7 секунд.Женщины, 68,7 км.
1.Алена Иванченко (Россия) -2:15:50
2.Ольга Забелинская (Узбекистан) — 2:15:57
3.Мария Новолодская (Россия) — 2:16:09