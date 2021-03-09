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  9 марта 2021
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Чемпионат Азии по самбо перенесли в Узбекистан из Индонезии

CentralAsia (UZ) -  На виртуальном собрании Азиатской ассоциации самбо, было объявлено, что чемпионат Азии по самбо пройдет в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Ассоциации самбо Узбекистана.

На днях состоялась очередная онлайн-встреча Азиатской ассоциации самбо. В нем приняли участие руководство организации, члены исполкома и представители национальных ассоциаций.

В ходе виртуальной встречи президент Азиатской ассоциации самбо Аламжон Муллаев представил план важных турниров, которые пройдут в течение года. Также было отмечено, о проходящем процессе включения самбо в программу Молодежных Азиатских игр 2025 года, которые пройдут в Ташкенте. Эту новость приветствовала азиатская семья самбо.

На встрече было заявлено, что чемпионат Азии 2021 года пройдет в июне в Ташкенте. Фактически турнир должен был проходить в Индонезии. Но в связи с проведением пляжных игр в этом году было решено перенести турнир в другую страну.

Было предложение в июне провести чемпионат Азии среди юниоров, молодежи и взрослых в Ташкенте. Большинство участников встречи поддержали это предложение. Кроме того, во время соревнований будет проводиться ежегодный Конгресс и выборная конференция Азиатской ассоциации самбо.

Сообщается, что президент Азиатской ассоциации самбо высоко оценил проводимую в Узбекистане работу по дальнейшему развитию самбо.
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