Глава МИД Абдулазиз Камилов посетит Пакистан с рабочим визитом

Министр Абдулазиз Камилов

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 10 марта посетит с рабочим визитом Пакистан.

В ходе предстоящих встреч и переговоров запланировано обсуждение вопросов дальнейшего углубления сотрудничества между Узбекистанам и Пакистаном в контексте двусторонних отношений и регионального взаимодействия, сообщили в МИДе.

Стороны также рассмотрят график запланированных на текущий год совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях.