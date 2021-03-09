Глава МИД Абдулазиз Камилов посетит Пакистан с рабочим визитом
- Узбекистан, политика
- 16:57, 09 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 10 марта посетит с рабочим визитом Пакистан.
В ходе предстоящих встреч и переговоров запланировано обсуждение вопросов дальнейшего углубления сотрудничества между Узбекистанам и Пакистаном в контексте двусторонних отношений и регионального взаимодействия, сообщили в МИДе.
Стороны также рассмотрят график запланированных на текущий год совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях.