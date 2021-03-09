МИД Узбекистана и Турции подписали Программу сотрудничества

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 9 марта, в Ташкенте состоялась встреча министров иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова и Турции Мевлюта Чавушоглу.

Также в этот день под председательством глав внешнеполитических ведомств двух стран прошло второе заседание Группы по стратегическому планированию, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Стороны с удовлетворением отметили ход реализации договоренностей, достигнутых в феврале 2020 года в Анкаре в ходе встреч и переговоров президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева и Турции Реджепа Таййипа Эрдогана.