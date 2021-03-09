Узбекистан выделит $50 млн для уставного капитала Кыргызско-Узбекского фонда развития

CentralAsia (UZ) - На рассмотрение комитета ЖК Кыргызстана по экономической и фискальной политике выносится проект распоряжения правительства об одобрении проекта соглашения между правительствами КР и Узбекистана о создании Кыргызско-Узбекского фонда развития. Об этом сегодня, 9 марта, сообщил заместитель министра финансов и экономики КР Бекболот Алиев в ходе заседания комитета.

По словам Алиева, взнос в уставной капитал осуществляется Республикой Узбекистан в долларах на счет фонда, открытого в Национальном банке. Уставный капитал фонда составляет 50 млн долларов.

Как рассказал замминистра, фонд осуществляет финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных отраслях экономики Кыргызстана путем предоставления займов, участия в капитале и использования иных финансовых инструментов в отношениях с хозсубъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на территории КР.

Ранее сообщалось, что Узбекистан и Кыргызстан создают инвестиционный фонд с уставным капиталом в 50 млн долларов. Соответствующее решение было принято на встрече заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и исполняющего обязанности премьер-министра Кыргызстана Артёма Новикова в декабре прошлого года.