Глава МИД Китая Ван И предложил России объединиться в борьбе против «цветных революций»

Ван И

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Китая Ван И в воскресенье, 7 марта провел большую пресс-конференцию в рамках на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей.



Во время брифинга глава МИД КНР заявил, что Китай и Россия должны совместно бороться против «цветных революций» и распространения дезинформации, а также поддерживать свой суверенитет и политическую безопасность.



«Китай и Россия должны выстраивать модель стратегического взаимного доверия, твердо поддерживать друг друга в отстаивании наших ключевых интересов. Мы должны объединить усилия против «цветных революций» и бороться со всеми видами дезинформации», - заявил Ван И.

Как пишет South China Morning Post, Китай считает такое сотрудничество с Россией очень важным, потому что и Пекину, и Москве сейчас приходится реагировать на растущие угрозы цветных революций, а также на их влияние в Центральной Азии и Юго-Восточной Азии, где у этих двух соседей есть общие стратегические интересы и планы развития.



Цветными революциями называют восстания, которые произошли в восточноевропейских странах в начале 2000-х годов, а также движения в Азии и на Ближнем Востоке. Руководство Коммунистической партии Китая открыто высказывалось против влияния этих революций и призывало членов партии быть начеку и сохранять верность партии.



По словам У Хунвэй, научного сотрудника Института российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований при Академии общественных наук КНР (Chinese Academy of Social Sciences), и Пекин, и Москва считают, что революции в Восточной Европе спровоцировали враждебно настроенные западные силы.



Китаю и России необходимо вместе бороться против «цветных революций, - Ван И



Призыв Вана прозвучал вскоре после того, как Соединенные Штаты объявили о введении против России новых санкций в связи с отравлением лидера российской оппозиции Алексея Навального. Кроме того, Соединенные Штаты и Евросоюз осудили «непропорциональное применение силы» российскими властями. В ответ представители Министерства иностранных дел России назвали это «грубым вмешательством» со стороны Соединенных Штатов.



Пекин также обвинил западные силы, в первую очередь Соединенные Штаты, в оказании поддержки протестующим Гонконга, которые в 2019 году выступили против закона об экстрадиции.



Один эксперт из Пекина, специализирующийся на изучении России и попросивший сохранить его имя в тайне, сказал, что и Китай, и Россия нуждаются в том, чтобы препятствовать западному вмешательству в их внутренние дела.



Ли Лифань, старший научный сотрудник Шанхайской академии общественных наук, сказал, что, хотя корни цветных революций находятся в странах Центральной Азии, они расширили свое влияние и на Юго-Восточную Азию. «Регионы, в которых вспыхивали цветные революции, — это зачастую те регионы, где у Китая и России есть интересы. И у Китая, и у России есть интересы во многих странах Центральной Азии», - сказал Ли. «Это те регионы, где интересы Китая и России пересекаются, — включая китайскую инициативу „Один пояс, один путь”, а также политику „взгляд на Восток”, которую реализует Россия», - говорит Ли.



После своего избрания президент США Джо Байден призвал американских лидеров выступить против набирающего мощь авторитаризма, в том числе против растущих амбиций Китая, который сможет бросить вызов Соединенным Штатам, и против стремления России подорвать основы американской демократии.



Вопрос об объединении усилий в борьбе против цветных революций совместно с другими странами, включая Россию, был поднят китайской стороной во время встречи совета министров иностранных дел стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, которая прошла в Москве в прошлом году.



В ходе той встречи Ван И заявил, что страны-члены ШОС «никогда не должны позволять внешним силам вмешиваться во внутренние дела стран-членов ШОС, никогда не должны позволять, чтобы цветные революции достигали своих целей и чтобы региональный мир и стабильность оказались подорванными».



В 2015 году в ходе 11-го раунда российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности стороны договорились приложить дополнительные усилия для того, чтобы противостоять угрозе цветных революций.