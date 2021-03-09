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  9 марта 2021
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Олимпиада в Токио пройдет без иностранных зрителей

CentralAsia (CA) -  Правительство Японии не намерено приглашать иностранных болельщиков на летние Олимпийские игры в Токио, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

На следующей неделе соответствующее решение будет утверждено на совместном заседании правительства Японии, властей Токио, организационного комитета Игр, Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета, говорится в сообщении.

В настоящее время в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Этот запрет вступил в силу 28 декабря прошлого года, первоначально эта мера должна была действовать до конца января, однако затем ее продлили наряду с режимом ЧС до 21 марта. Однако местные СМИ неоднократно сообщали, что даже после полного снятия режима ЧС местные власти хотели бы на какое-то время сохранить запрет на выдачу новых виз иностранцам. Сейчас в страну могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающие в Японии.

По данным опроса, проведенного общенациональной газетой "Иомиури", более 90% японцев считают, что предстоящие летние Олимпийские и Паралимпийские игры должны проводиться без зрителей или при их минимальном количестве из-за опасности распространения коронавируса. Олимпиада в японской столице должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии она была перенесена на год и теперь планируется на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Олимпиады "Токио-2020" сохранено.

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