В Москве праздник Навруз впервые отметят в онлайн-формате

CentralAsia (CA) - Праздник весны Навруз пройдет в Москве в онлайн-формате. Об этом сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей российской столицы, который является организатором мероприятия.

"В Москве Навруз проводится уже 15 лет, но впервые за всю историю в этом году он пройдет онлайн. Прямая трансляция будет вестись 21 марта с 12:00 до 18:00 на официальном сайте Навруза и в социальной сети "Одноклассники". Присоединиться к праздничным мероприятиям сможет любой желающий", – сказано в сообщении.

В ходе онлайн-празднования пройдут презентации национальных диаспор, спортивные состязания, игры и ремесла. Также состоится концерт танцевальных и творческих коллективов национальных диаспор России и стран-участниц.

Навруз – это древний праздник, который символизирует наступление весны и обновление природы. В России его отмечают в Татарстане, Башкирии, Дагестане и некоторых других национальных республиках. В мире – в Иране, Афганистане, Таджикистане, Индии, Турции, Македонии, Албании, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, Туркменистане.