В Узбекистане к 2025 году планируют запустить производство электромобилей
- Узбекистан, общество
- 20:54, 09 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - С конвейеров завода компании UzAuto Motors (Узбекистан) в 2025 году начнут сходить электрифицированные транспортные средства. Поскольку на внутреннем рынке есть необходимость в электромобилях, то производитель решил наладить их выпуск на своих предприятиях, сообщили местные СМИ.
Автопроизводитель UzAuto Motors разрабатывает концепцию по производству инновационного транспорта.
В ближайшие четыре года производителю нужно решить массу сопутствующих вопросов. К примеру, в первую очередь необходимо позаботиться об организации эффективно действующей инфраструктуры для зарядки электромобилей и аккумуляторных батарей.