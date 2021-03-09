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  9 марта 2021
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В Узбекистане к 2025 году планируют запустить производство электромобилей

CentralAsia (UZ) -  С конвейеров завода компании UzAuto Motors (Узбекистан) в 2025 году начнут сходить электрифицированные транспортные средства. Поскольку на внутреннем рынке есть необходимость в электромобилях, то производитель решил наладить их выпуск на своих предприятиях, сообщили местные СМИ.

Автопроизводитель UzAuto Motors разрабатывает концепцию по производству инновационного транспорта.

В ближайшие четыре года производителю нужно решить массу сопутствующих вопросов. К примеру, в первую очередь необходимо позаботиться об организации эффективно действующей инфраструктуры для зарядки электромобилей и аккумуляторных батарей.

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