В Узбекистане к 2025 году планируют запустить производство электромобилей

CentralAsia (UZ) - С конвейеров завода компании UzAuto Motors (Узбекистан) в 2025 году начнут сходить электрифицированные транспортные средства. Поскольку на внутреннем рынке есть необходимость в электромобилях, то производитель решил наладить их выпуск на своих предприятиях, сообщили местные СМИ.

Автопроизводитель UzAuto Motors разрабатывает концепцию по производству инновационного транспорта.

В ближайшие четыре года производителю нужно решить массу сопутствующих вопросов. К примеру, в первую очередь необходимо позаботиться об организации эффективно действующей инфраструктуры для зарядки электромобилей и аккумуляторных батарей.