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  9 марта 2021
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Президент Кыргызстана посетит Узбекистан по приглашению Мирзиеева

CentralAsia (UZ) -  По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 11-12 марта этого года глава Кыргызстана Садыр Жапаров посетит страну с государственным визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне планируется рассмотреть весь спектр вопросов дальнейшего развития и укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

В повестку дня встречи лидеров включены актуальные аспекты продолжения конструктивного политического диалога, расширения многопланового взаимодействия в области торговли, промышленности, транспорта, энергетики, сельского и водного хозяйства, активизации межпарламентских и межрегиональных контактов, реализации совместных программ в сфере культуры, здравоохранения, образования и туризма.

Состоится обмен мнениями по вопросам международной политики и регионального сотрудничества.

По итогам переговоров предусматривается принятие Совместного заявления глав государств, а также подписание ряда межправительственных и межведомственных документов, затрагивающих разные направления двусторонних отношений.

В соответствии с программой президент Кыргызстана также встретится с руководителями обеих палат Олий Мажлиса и Премьер-министром Республики Узбекистан, ознакомится с деятельностью промышленных предприятий страны.

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