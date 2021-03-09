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  9 марта 2021
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Почти 500 граждан Каракалпакстана отправились на заработки в Казахстан

CentralAsia (UZ) -  Граждане Каракалпакстана отправились на заработки в Казахстан в город Актау. Об этом сообщает Агентство внешней трудовой миграции.

Как отметили в ведомстве, 7 марта 490 граждан Каракалпакстана через пограничный пост «Довуд ота» отправились в Казахстан на заработки.

Граждане будут работать в крупных строительных объектах с соблюдением установленных эпидемиологических требований и карантинных ограничений.

Отмечается, что филиал агентства Каракалпакстана по внешней рабочей миграции дал все надлежащие объяснения и оформил бесплатный страховой полис и договор по оказанию услуг.

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