Почти 500 граждан Каракалпакстана отправились на заработки в Казахстан
- Узбекистан, общество
- 23:13, 09 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - Граждане Каракалпакстана отправились на заработки в Казахстан в город Актау. Об этом сообщает Агентство внешней трудовой миграции.
Как отметили в ведомстве, 7 марта 490 граждан Каракалпакстана через пограничный пост «Довуд ота» отправились в Казахстан на заработки.
Граждане будут работать в крупных строительных объектах с соблюдением установленных эпидемиологических требований и карантинных ограничений.
Отмечается, что филиал агентства Каракалпакстана по внешней рабочей миграции дал все надлежащие объяснения и оформил бесплатный страховой полис и договор по оказанию услуг.