Почти 500 граждан Каракалпакстана отправились на заработки в Казахстан

CentralAsia (UZ) - Граждане Каракалпакстана отправились на заработки в Казахстан в город Актау. Об этом сообщает Агентство внешней трудовой миграции.

Как отметили в ведомстве, 7 марта 490 граждан Каракалпакстана через пограничный пост «Довуд ота» отправились в Казахстан на заработки.

Граждане будут работать в крупных строительных объектах с соблюдением установленных эпидемиологических требований и карантинных ограничений.

Отмечается, что филиал агентства Каракалпакстана по внешней рабочей миграции дал все надлежащие объяснения и оформил бесплатный страховой полис и договор по оказанию услуг.