Стартовала программа кредитования малого и среднего бизнеса на сумму 2 трлн.тугриков

CentralAsia (MNG) - С целью поощрения предприятий, управляемых физическими и юридическими лицами, и сохранения рабочих мест, правительство запустило кредитную программу на сумму 2 триллиона тугриков ($ 701,9 млн).

Экономика Монголии сократилась на 6 процентов, а ВВП — на 12 процентов. Из-за сложившейся ситуации остаток ценных бумаг центрального банка достиг 7,9 трлн.тугриков ($ 2,8 млрд). Другими словами, коммерческие банки депонировали все свои деньги в форме фонда риска, а не выдавали ссуды. Поэтому мы изучили возможности восстановления экономики за счет мобилизации вакантных источников, централизованных в коммерческих банках, - заявил в начале своего брифинга министр финансов Б.Жавхлан.

Как отражено в 10-триллионном плане правительства по охране здоровья и восстановлению экономики, ссуда на поддержку занятости будет иметь годовую процентную ставку в размере 3 процентов сроком на 3 года, и правительство будет нести ответственность за 60 процентов гарантии по ссуде, если это необходимо. Кроме того, программы финансирования репо и ипотечного кредитования, которые ранее реализовывались Банком Монголии, будут работать в обычном режиме.

Соответствующие министерства будут управлять планом по шести направлениям, а Министерство финансов и ЦБ Монголии будут работать над согласованием денежно-кредитной и бюджетной политики и взятием макроэкономической ситуации под свой контроль. Министр подчеркнул, что для получения ссуды необходимо быть только плательщиком НДС, и в основном к ссуде будут привлечены представители микро- или семейного бизнеса, а также лица, сохранившие рабочие места.

Согласно опросу, 80-90 процентов предприятий получают бизнес-кредитов до 50 миллионов тугриков ($ 17546). Согласно заявке, 20-25 тысячам граждан планируется предоставить 500-600 миллиардов тугриков ($ 175 - 210 млн). «Субъекты вполне могут перефинансировать свои предыдущие кредиты, полученные от коммерческих банков, и превратить их в кредите с процентной ставкой 3 процента».

С начала пандемии в Монголии потеряно 68,9 тыс.рабочих мест. Согласно исследованию ученых, в 2021 году будет потеряно 130 тысяч рабочих мест, если мы не активизируем экономику.

Кроме того, Монголия продемонстрировала самый высокий экономический рост в 2010-2011 годах, или денежная масса составила 70 процентов. С тех пор денежная масса составляла около 35-45 процентов в годы, когда денежная масса имела нормальный рост, в то время как производительность снизилась до 15 процентов согласно статистике на конец 2020 года. Другими словами, денежная масса уменьшилась втрое по сравнению с периодом нормального роста.

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