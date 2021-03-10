Монголка будет судить стрельбу из лука на Олимпийских играх в Токио

CentralAsia (MNG) - Всемирная федерация стрельбы из лука /World Archery Federation/ объявила имена 14 лучших судей Олимпийских игр в Токио. В них 35-летняя Саруул Энхбат из Монголии была включена.

Соревнования по стрельбе из лука «Токио-2020» пройдут 23-31 июля в парке Юменосима в Токио, и в настоящее время монгольский спортсмен Б. Отгонболд имеет право на участие в Олимпийских играх.

Э.Саруул, 35-летняя юристка и переводчик французского языка, занимается стрельбой из лука с 2007 года и является судьей с 2009 года. Его отец, Р. Энхбат занимался катание на коньках, а мать, Б. Цэцгээ — по стрельбе из лука, и она выросла в семье спортсменов.

Э.Саруул судила чемпионаты Азии 2013 и 2019 годов, молодежные чемпионаты мира 2015 и 2021 годов, чемпионат мира 2016 года, студенческий чемпионат мира 2016 года, Универсиаду 2019 года и III Юношеские Олимпийские игры 2018 года.

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