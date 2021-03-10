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  10 марта 2021
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Более 30 тыс.граждан Монголии вернулись домой из-за границы

CentralAsia (MNG) -  По решению Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) из зарубежных стран эвакуировано 30 243 гражданина, в частности 131 специальным рейсом вывезено 23 533 гражданина Монголии, а 6710 человек вернулись домой через пограничные пункты пропуска из России и Китая.

По данным Оперативного штаба ГЧК, в марте было эвакуировано 533 человека в результате осуществления четырех чартерных рейсов из 12 запланированных. Из них 116 — граждане с маленькими детьми, 21— граждане с проблемами здоровья, один — гражданин с ограниченными возможностями, 26 — пожилые люди, шесть — беременные, и 363 — граждане с другими причинами.

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