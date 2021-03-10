Новый международный аэропорт Монголии откроется в июле

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии объявило о планах возобновить международные рейсы с мая 2021 года после временного запрета с середины февраля 2020 года из-за вспышки коронавируса. Таким образом, иностранным путешественникам, которые приняли одобренные вакцины против COVID-19, будет разрешен въезд в Монголию. Параллельно с этим решением правительство Монголии тесно сотрудничало с Японией, чтобы с июля начать работу своего нового международного аэропорта в долине Хөшигтийн-Хөндий. Роль Токио связана, прежде всего, с проектным финансированием.

Строительство нового международного аэропорта Чингисхан в аймаке Төв — к югу от Улан-Батора — в настоящее время завершено на 85 процентов.

Правительство сосредоточивает усилия на принятии мер по оснащению терминала безопасным обращением с COVID-19 для международных служб, включая установку стеклянных барьеров на стойках регистрации и создание временных изоляционных помещений.

Правительственные чиновники заверили, что все воздушные перевозки на старом участке Буянт-Ухаа могут быть переведены в новый международный аэропорт в одночасье без каких-либо задержек рейсов. Ночью название «Международный аэропорт Чингисхан» также будет перенесено из Буянт-Ухаа в Хөшигтийн-Хөндий. Однако ожидается, что перераспределение авиакомпаний будет стоить 60,9 млрд.тугриков ($ 21,3 млн), а для стабилизации обслуживания полетов — 248 млрд.тугриков ($ 87 млн).

Монгольские авиалинии в 2020 году перевезли 1,6 миллиона путешественников; это снизилось до 440 тысяч, в основном это рабочие горнодобывающей промышленности в 2020 году. Это были внутренние рейсы. Единственными международными рейсами были чартеры для репатриации граждан Монголии из зарубежных стран. Эти полеты продолжаются.

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