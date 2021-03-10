Бывший министр Монголии вернулся в операционную и имплантирует искусственные коленные суставы

CentralAsia (MNG) - Доктор Т.Мөнхсайхан вернулся в свою операционную в Национальном травматологическом и ортопедическом национальном центре после ухода с поста министра здравоохранения Монголии. Т.Мөнхсайхан сейчас работает хирургом, имплантирует искусственные коленные суставы и проводит в больнице микрохирургию.

Он был назначен министром здравоохранения 8 июля 2020 года и много работал над борьбой с распространением COVID-19 в стране.





Однако в конце января произошел политический кризис, который привел к отставке премьер-министра У. Хурэлсуха и его кабинета министров. Чуть более недели назад, 20 января, в социальных сетях появились изображения женщины и ее новорожденного ребенка, которые были переведены в карантинный центр COVID-19, причем женщина была одета только в больничный халат и шлепанцы на сильном морозе. Общественный резонанс был сильным, люди вышли на демонстрацию на площади Сухэ-Батора рядом с Государственным дворцом и призвали к отставке.

29 января, несмотря на эффективное управление пандемией (отсутствие местных передач до ноября 2020 года и менее 10 смертей), У. Хурэлсух и его кабинет подали в отставку. В качестве министра здравоохранения подал в отставку и Т.Мөнхсайхан.

До прихода в правительство Т. Мөнхсайхан работал хирургом с 2011 года, а в 2016-2018 годах — генеральным директором Национального травматологического и ортопедического центра, а также генеральным директором Первой центральной больницы Улан-Батора.

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