Монгольские госслужащие теперь имеют возможность на поступление в докторантуру Университета Нагоя

CentralAsia (MNG) - Чиновники правительства Монголии теперь могут участвовать в докторской программе, сочетающей дистанционное и очное обучение в университете Нагоя в Японии, одном из 100 лучших университетов мира.

Участвуя в этой программе, монгольские государственные служащие смогут выполнять свои общественные обязанности в Монголии и во время учёбы в докторантуре Университета Нагоя. Программа стипендий набирает студентов, изучающих право, образование, психологию, окружающую среду и медицинские науки.

Л.Энх-Амгалан, министр образования и науки, Кобаяси Хироюуки, посол Японии, Б. Очирхуяг, директор Государственного университета Монголии, и Сейчи Мацуо, президент Университета Нагоя, приняли участие в онлайн-встрече, чтобы представить докторскую программу. Также присутствовали более 100 государственных чиновников.

Министр образования и науки Л.Энх-Амгалан поблагодарил за совместное исследование и реализацию множества проектов и программ по поддержке образования в Монголии и за вклад в развитие сектора образования. Он сказал, что поддержит программу по наращиванию потенциала государственных служащих, поскольку одним из приоритетов правительства является создание нейтральной, стабильной, профессиональной и ориентированной на граждан государственной службы.

Сейчи Мацуо, директор Университета Нагоя, поблагодарил Министерство образования и науки и посольство Японии за их постоянную поддержку и сотрудничество и выразил готовность расширять сотрудничество с национальными университетами Монголии. Он отметил, что программа докторантуры может вывести обмен знаниями и академическое сотрудничество на новый уровень.

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