Rio Tinto собирается начать важные переговоры по монгольскому руднику

CentralAsia (MNG) - Rio Tinto собирается начать прямые переговоры с правительством Монголии, поскольку оно стремится завершить расширение огромного медного проекта в пустыне Гоби на сумму 6,75 млрд долларов.

Англо-австралийская группа направляет команду руководителей высшего звена в столицу Улан-Батор, чтобы попытаться выработать новое соглашение о финансировании, чтобы можно было выдержать график разработки и начать подземные работы по пещерам позднее в этом году.

По словам людей, знакомых с ситуацией, обсуждения будут сосредоточены на ряде вопросов, включая налоги, новое соглашение о полномочиях и распределение выгод, -говорит Financial Times.

Некоторые правительственные чиновники хотят, чтобы Rio Tinto выплатила более 300 миллионов долларов удерживаемых налогов с доходов, полученных от Оюу-Толгой, монгольской холдинговой компании, владеющей рудником.

Rio Tinto получает плату за управленческие услуги по эксплуатации существующего карьера Оюу-Толгой и подземного проекта, а также проценты на деньги, которые она ссудила правительству для финансирования своей доли затрат на разработку.

Однако официальные лица говорят, что «очень сложно, если не невозможно» конструктивно заниматься этим вопросом, поскольку платежи являются предметом арбитражного разбирательства в Лондоне.

Со своей стороны, Rio Tinto считает, что вопрос удержания налогов рассматривается в отдельных инвестиционных соглашениях и соглашениях с акционерами, которые охватывают его деятельность в стране.

Подземное расширение Оюу-Толгой считается самым важным проектом роста Rio Tinto. На пике добычи это будет один из крупнейших в мире медных рудников, производящий почти 500 000 тонн в год. Хотя Rio Tinto управляет существующими операциями и отвечает за проект подземного расширения, она не имеет прямого участия в руднике.

Ее влияние обеспечивается 51-процентной долей в Turquoise Hill Resources (TRQ), акции которой котируются в Торонто. TRQ, в свою очередь, владеет 66 процентами ООО «Оюу-Толгой», а остальная часть контролируется правительством Монголии.

Проект столкнулся с трудностями, задержался уже на два года и превысил бюджет на 1,5 миллиарда долларов. Ранее в этом году правительство заявило, что, если расширение не будет экономически выгодным для страны, необходимо «проанализировать и оценить», может ли оно продолжаться.

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