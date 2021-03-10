Президент Узбекистана принял министра иностранных дел Турции

- Узбекистан, политика
- 9:10, 10 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - 9 марта глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турции во главе с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.
На встрече были рассмотрены актуальные вопросы развития узбекско-турецких многоплановых отношений, сообщила пресс-служба МИДа.
В ходе беседы особое внимание было уделено вопросам практической реализации договоренностей первого заседания совета стратегического сотрудничества на уровне глав государств, состоявшегося в Анкаре в феврале прошлого года, а также подготовки очередного саммита в Узбекистане.
Также подчеркнута важность наращивания взаимодействия в торгово-экономической сфере, в частности подготовки и реализации в Узбекистане новых инвестиционных проектов с участием ведущих турецких компаний.
Состоялся обмен мнениями по вопросам международной политики и регионального партнерства, в том числе в рамках Организации экономического сотрудничества и Совета сотрудничества тюркоязычных государств.