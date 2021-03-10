В Казахстане за сутки коронавирусом заразились почти 700 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 693 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 160;
- город Нур-Султан - 143;
- Акмолинская область - 66;
- Западно-Казахстанская область - 57;
- Павлодарская область - 56;
- Карагандинская область - 51;
- Костанайская область - 49;
- Атырауская область - 40;
- Алматинская область - 28;
- Северо-Казахстанская область - 16;
- Восточно-Казахстанская область - 9;
- Актюбинская область - 6;
- Кызылординская область - 3;
- Мангистауская область - 3;
- Туркестанская область - 3;
- город Шымкент - 2;
- Жамбылская область - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 220 018 случаев коронавируса.