В Казахстане за сутки коронавирусом заразились почти 700 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 693 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 160;

- город Нур-Султан - 143;

- Акмолинская область - 66;

- Западно-Казахстанская область - 57;

- Павлодарская область - 56;

- Карагандинская область - 51;

- Костанайская область - 49;

- Атырауская область - 40;

- Алматинская область - 28;

- Северо-Казахстанская область - 16;

- Восточно-Казахстанская область - 9;

- Актюбинская область - 6;

- Кызылординская область - 3;

- Мангистауская область - 3;

- Туркестанская область - 3;

- город Шымкент - 2;

- Жамбылская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 220 018 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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