Китай первым в мире запустил вакцинные паспорта

CentralAsia (CA) - Впервые в Китае запустили программу выдачи вакцинных паспортов.



Как пишет ВВС, противники этой идеи говорят, что это даст Пекину тотальный контроль над гражданами.

Это документ, который каждый житель Китая, прошедший вакцинацию, может скачать на специальной цифровой платформе и предъявлять для поездок за границу. Разговоры о введении такого рода паспорта ведутся во многих странах мира.



Сторонники инициативы уверены, что она поможет скорее открыть международные границы и восстановить мировую экономику. Противники предрекают, что такие паспорта станут первым шагом к установлению тотального контроля властей над своими гражданами.