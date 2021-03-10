В Казахстане от COVID-19 выздоровели 773 человека за сутки
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 773 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 203 467 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 24 069;
- Алматы - 23 896;
- Восточно-Казахстанская область - 20 282;
- Павлодарская область - 17 640;
- Атырауская область - 16 931;
- Карагандинская область - 14 584;
- Акмолинская область - 13 224;
- Северо-Казахстанская область - 12 389;
- Костанайская область - 11 512;
- Западно-Казахстанская область - 11 226;
- Алматинская область - 10 215;
- Жамбылская область - 5791;
- Шымкент - 5616;
- Туркестанская область - 4212;
- Актюбинская область - 4142;
- Мангистауская область - 3959;
- Кызылординская область - 3779.
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