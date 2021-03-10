В Казахстане от COVID-19 выздоровели 773 человека за сутки

Казахстан, общество

9:27, 10 марта 2021

Просмотров: 268

// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 773 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 203 467 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Нур-Султан - 24 069; - Алматы - 23 896; - Восточно-Казахстанская область - 20 282; - Павлодарская область - 17 640; - Атырауская область - 16 931; - Карагандинская область - 14 584; - Акмолинская область - 13 224; - Северо-Казахстанская область - 12 389; - Костанайская область - 11 512; - Западно-Казахстанская область - 11 226; - Алматинская область - 10 215; - Жамбылская область - 5791; - Шымкент - 5616; - Туркестанская область - 4212; - Актюбинская область - 4142; - Мангистауская область - 3959; - Кызылординская область - 3779. Коронавирус в Казахстане Карта распространения