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  10 марта 2021
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В Казахстане от COVID-19 выздоровели 773 человека за сутки
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 773 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 203 467 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 24 069;

- Алматы - 23 896;

- Восточно-Казахстанская область - 20 282;

- Павлодарская область - 17 640;

- Атырауская область - 16 931;

- Карагандинская область - 14 584;

- Акмолинская область - 13 224;

- Северо-Казахстанская область - 12 389;

- Костанайская область - 11 512;

- Западно-Казахстанская область - 11 226;

- Алматинская область - 10 215;

- Жамбылская область - 5791;

- Шымкент - 5616;

- Туркестанская область - 4212;

- Актюбинская область - 4142;

- Мангистауская область - 3959;

- Кызылординская область - 3779.

Коронавирус в Казахстане
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