В Монголии выявили еще 109 случаев COVID-19 за сутки

CentralAsia (MNG) - За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Монголии выросло на 109 человек. Об этом сегодня, 10 марта, сообщили в Минздраве страны.

По словам представителя ведомства, в масштабах страны были проведены 11 170 ПЦР-тестов, и выявлено 102 новых случаев локальной передачи инфекции Covid-19 в Улан-Баторе, остальные 7 — в аймаке Төв.

По состоянию на 10 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса в Монголии составляет 3481 человек (+109), общее количество выздоровевших достигло 2797 (+32) человек.

В настоящее время в Монголии лечение проходят 668 человек с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Монголии

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