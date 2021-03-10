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  10 марта 2021
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В Монголии выявили еще 109 случаев COVID-19 за сутки

CentralAsia (MNG) -  За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Монголии выросло на 109 человек. Об этом сегодня, 10 марта, сообщили в Минздраве страны.

По словам представителя ведомства, в масштабах страны были проведены 11 170 ПЦР-тестов, и выявлено 102 новых случаев локальной передачи инфекции Covid-19 в Улан-Баторе, остальные 7 — в аймаке Төв.

По состоянию на 10 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса в Монголии составляет 3481 человек (+109), общее количество выздоровевших достигло 2797 (+32) человек.

В настоящее время в Монголии лечение проходят 668 человек с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Монголии
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