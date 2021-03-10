В Букингемском дворце прокомментировали заявления принца Гарри и Меган Маркл

CentralAsia (CA) - Пресс-служба королевы Великобритании Елизаветы II выступила с официальным комментарием по поводу интервью принца Гарри и его супруги Меган американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает Euronews.



В интервью пара пожаловалась на непростые отношения с королевской семьей. Меган обвинила неназванных членов семьи в расизме.



В заявлении Букингемского дворца говорится, что королевская семья всерьез относится к упомянутым в интервью проблемам, особенно связанным с расой, и изучит их в частном порядке.



При этом в комментарии допускается, что воспоминания о жизни Гарри и Меган при королевском дворе не у всех одинаковые. Также в заявлении подчеркивается, что герцог и герцогиня Сассекские и их сын Арчи «всегда будут горячо любимыми членами семьи».



Гарри, младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы, женился на американке Меган Маркл в мае 2018 года. В начале 2019 года они объявили о том, что покидают двор и уезжают в Канаду. В прошлом году они переехали жить в Калифорнию.

