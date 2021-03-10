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  10 марта 2021
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В Букингемском дворце прокомментировали заявления принца Гарри и Меган Маркл
Предыстория: Меган Маркл рассказала о расизме и жестокости в королевской семье

CentralAsia (CA) -  Пресс-служба королевы Великобритании Елизаветы II выступила с официальным комментарием по поводу интервью принца Гарри и его супруги Меган американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает Euronews.

В интервью пара пожаловалась на непростые отношения с королевской семьей. Меган обвинила неназванных членов семьи в расизме.

В заявлении Букингемского дворца говорится, что королевская семья всерьез относится к упомянутым в интервью проблемам, особенно связанным с расой, и изучит их в частном порядке.

При этом в комментарии допускается, что воспоминания о жизни Гарри и Меган при королевском дворе не у всех одинаковые. Также в заявлении подчеркивается, что герцог и герцогиня Сассекские и их сын Арчи «всегда будут горячо любимыми членами семьи».

Гарри, младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы, женился на американке Меган Маркл в мае 2018 года. В начале 2019 года они объявили о том, что покидают двор и уезжают в Канаду. В прошлом году они переехали жить в Калифорнию.

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