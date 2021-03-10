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  10 марта 2021
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Вице-премьер Монголии и мэр Улан-Батора привились вакциной от коронавируса

CentralAsia (MNG) -  Утром вице-премьер министр Монголии С.Амарсайхан и мэр города Улан-Батор Д. Сумъяабазар получили вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Они получили первую дозу препарата во второй государственной центральной больнице в монгольской столице.

Вакцинация оксфордовским препаратом AstraZeneca началась 23 февраля, и ею было охвачено более 26 000 человек.

Вакцинация работников торговли и сферы услуг запланирована на 10 марта, а сегодня — от 12 000 до 15 000 человек будут привиты.

Коронавирус в Монголии
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