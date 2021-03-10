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  10 марта 2021
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Uzbekistan Airways возобновляет регулярные рейсы в Тбилиси

CentralAsia (UZ) -  Компания Uzbekistan Airways объявила о возобновлении регулярных рейсов по маршруту «Ташкент – Тбилиси – Ташкент».

По данным пресс-службы компании, с 30 марта рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам.

Ранее сообщалось, что Uzbekistan Airways возобновляет регулярные рейсы между Ташкентом и Дели.

Узбекистан приостановил международное авиасообщение из-за коронавируса 16 марта прошлого года.

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