Uzbekistan Airways возобновляет регулярные рейсы в Тбилиси

CentralAsia (UZ) - Компания Uzbekistan Airways объявила о возобновлении регулярных рейсов по маршруту «Ташкент – Тбилиси – Ташкент».

По данным пресс-службы компании, с 30 марта рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам.

Ранее сообщалось, что Uzbekistan Airways возобновляет регулярные рейсы между Ташкентом и Дели.

Узбекистан приостановил международное авиасообщение из-за коронавируса 16 марта прошлого года.