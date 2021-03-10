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  10 марта 2021
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Трёх граждан Туркменистана задержали в Турции по подозрению в наркоторговле

CentralAsia (TM) -  В Стамбуле проведена спецоперация по обезвреживанию банды наркоторговцев, в число задержанных попали трое граждан Туркменистана. Об этом сообщает турецкое издание Haber.

Операция проводилась с 26 февраля до 5 марта. Девять подозреваемых были задержаны в шести районах Стамбула. У них изъяты около 57 килограммов героина, 17 килограммов марихуаны, 3 килограмма опийной смолы, наркотических таблеток, кокаина, метамфетамина, 84 корня каннабиса и 220 граммов каннабиса (сырье для марихуаны).

Также у задержанных имелись ружье и магазин патронов, три пистолета и 108 патронов, высокоточные весы и устройство для измельчения наркотического сырья.

По решению суда все подозреваемые помещены под арест.

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