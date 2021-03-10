Стали известны некоторые подробности убийства школьного учителя Самуэля Пати во Франции

CentralAsia (CA) - Ученица школы в парижском пригороде, в которой преподавал убитый террористом Самуэль Пати, призналась, что она выдумала историю о том, что учитель якобы выгнал ее из класса за то, что он возражала против демонстрации карикатуры на пророка Мухаммеда. Об этом говорится в сюжете телеканала Euronews.



Как стало известно теперь, она просто не присутствовала на том уроке. Однако ее рассказ повлек за собой жестокое убийство учителя.



«Ложь лежит в основании заговора против Самуэля Пати, который, как мы сейчас знаем, разросся в социальных сетях. Поэтому речь идет об ответственности. Случившаяся трагедия стала результатом лжи, которая переросла в месть в отношении Самуэля Пати. Рассказ перерос в настоящее преследование и закончился трагедией», - сказал адвокат семьи Пати Виржини Ле Руа.



Как отмечает телеканал, рассказ, сочиненный ученицей, распространил в социальных сетях ее отец. Сейчас он находится под следствием как один из обвиняемых. Адвокат девочки Мбеко Табула подчеркивает, что речь идёт о несовершеннолетней, которая действовала под давлением окружающих.



«Тогда она говорила ложь, а сейчас говорит правду. Меня больше интересует правда. Общественное мнение должно принять во внимание, что речь идет о 13-летнем ребенке. Это ребенок, который глубоко сожалеет о случившемся. Она пытается начать новую жизнь. Она никогда не была знакома с убийцей, никогда его не встречала и не контактировала с ним. Она никогда не желала смерти господину Пати», - говорит адвокат.



Убийца Самуэля Пати, иммигрант чеченского происхождения Абдуллах Анзоров, был застрелен вскоре после того, как совершил свое преступление.



По данным следствия, обнародованным газетой «Паризьен», сразу после убийства он связался со своим знакомым, проживающим в сирийском Идлибе Фаруком Шами, уроженцем Таджикистана и членом контролирующей Идлиб исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Анзоров сообщил ему о том, что только что обезглавил учителя, сопроводив сообщение фотографией отрезанной головы.



Самуэль Пати был посмертно награжден орденом почетного легиона.

