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  10 марта 2021
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От коронавирусной пневмонии в Казахстане скончался один пациент за сутки

CentralAsia (KZ) -  Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 10 марта.

За сутки в стране зафиксировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 летальный исход, выздоровели 203 человека.

Всего с 1 августа зарегистрировано: 49 581 заболевших из них выздоровели - 44 188, летальных случаев — 674.

Коронавирус в Казахстане
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