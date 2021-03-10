От коронавирусной пневмонии в Казахстане скончался один пациент за сутки

CentralAsia (KZ) - Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 10 марта.



За сутки в стране зафиксировано 4 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 1 летальный исход, выздоровели 203 человека.



Всего с 1 августа зарегистрировано: 49 581 заболевших из них выздоровели - 44 188, летальных случаев — 674.

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