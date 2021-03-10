В Японии зафиксированы случаи аллергической реакции на вакцину Pfizer

CentralAsia (CA) - В Японии за сутки зафиксированы девять новых случаев проявления анафилаксии среди граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса препаратом американской компании Pfizer.



Как пишет ТАСС, аллергическая реакция проявилась у женщин в возрасте 20-50 лет, которым прививка была сделана 8 марта. Сразу после введения вакцины у них были выявлены тошнота, зуд и затруднение дыхания. Врачи дали им противоаллергенные препараты, после чего симптомы прошли. Тем не менее, пять человек были госпитализированы для дальнейшего наблюдения.



Общее число случаев анафилаксии в Японии среди вакцинированных препаратом Pfizer достигло уже 17 человек.



«К настоящему времени мы вакцинировали порядка 107 тыс. медицинских работников в 445 учреждениях. Также мы зафиксировали 17 случаев анафилаксии. Если сравнивать с Европой и США, то у нас таких случаев больше», - сказал министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно.

