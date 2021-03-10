Cтудента из Узбекистана выдворяют из Казани после задержания на митинге за Навального

CentralAsia (UZ) - В Казани студенту-медику из Узбекистана Андрею Лагунину выдали предписание в течение трех дней покинуть Россию после задержания на митинге в защиту Навального.

Как сообщили российские СМИ, сам молодой человек уверяет, что 23 января не собирался идти на митинг. По словам студента, он был в кафе, когда получил рассылку для старост о том, что можно забрать зачетные книжки, оставленные группой на кафедре во время экзамена.

Андрей говорит, что был недалеко от анатомического театра и решил пойти туда. По дороге он пытался обойти место акции, но попал между группой протестующих и ОМОНом. Его задержали, арестовали и выписали штраф 10 000 рублей (135 долларов).

Со слов студента-медика, никто не хотел слушать его объяснений, даже на суде. А 5 марта сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом РФ связались с Лагуниным и выдали ему документ, который предписывает ему покинуть территорию России в ближайшие три дня. Студент обратился за помощью к адвокату, который взялся представлять его интересы. Правозащитник уверен, что высылать Лагунина из страны нет юридических оснований, и намерен добиваться пересмотра дела и восстановления справедливости.