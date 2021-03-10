Монголия запрашивает дополнительные вакцины из Индии

CentralAsia (MNG) - Через несколько дней после того, как Индия подарила вакцины Монголии, страна стремится получить больше вакцин из Нью-Дели, на этот раз коммерчески.

Заместитель премьер-министра Монголии С.Амарсайхан написал министру иностранных дел Индии Субраманьяму Джайшанкару с просьбой предоставить 1–1,5 миллиона доз индийской вакцины от коронавируса Covishield.

21 февраля Индия предоставила Монголии 150 000 доз вакцины Covishield, что помогло стране начать кампанию вакцинации.

Индию и Монголию связывают тесные отношения с более чем 2000-летней историей. Монголия, не имеющая выхода к морю между Китаем и Россией, считает Индию своим духовным и третьим соседом.

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