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  10 марта 2021
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Тапочки Уинстона Черчилля проданы на аукционе за $54 тысяч (фото)

CentralAsia (CA) -  Бархатные тапочки бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля были проданы на аукционе за £39 тыс. ($54,2 тыс.). Об этом говорится на сайте аукционного дома Bellmans.

Тапочки с инициалами WSC Черчилль часто носил во время своего второго срока во главе правительства в период с 1951 по 1955 год. Покупателем выступил частный британский коллекционер, имя которого не называется. Оценочная стоимость тапочек экс-премьера, который, согласно различным опросам в Соединенном Королевстве, признается одним из величайших британцев за всю историю, составляла £10-15 тыс. ($14-21 тыс.).

Кроме того, был продан за £18,3 тыс. ($25,4 тыс.), включая размер комиссии аукционного дома, бокал для бренди примерно 1960 года, из которого пил Черчилль. Его предварительная стоимость составляла £7-10 тыс. ($10-14 тыс.).

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