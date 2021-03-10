Бывший премьер-министр Монголии Батболд обвиняет президента Баттулгу Халтмаагийна в клевете

CentralAsia (MNG) - Бывший премьер-министр Монголии Батболд Сухбаатар заявил, что «он стал жертвой клеветы, которую, возможно, организовал нынешний президент страны, чтобы показать его коррумпированным в преддверии июньских выборов», - пишет Bloomberg.

Сухбаатар занимал пост премьер-министра Монголии с 2009 по 2012 год. Ожидается, что Батболд станет главным соперником Баттулги на президентских выборах в Монголии в июне этого года.

«Это приложение предназначено для получения важных доказательств, находящихся в Нью-Йорке, для установления сторонников и помощи в отражении фиктивных судебных исков, возбужденных на трех континентах», - сказал Батболд в судебном заседании во вторник в Нью-Йорке.

Баттулга, бывший чемпион по боевым искусствам, которого сравнивают с Дональдом Трампом, пришел к власти в 2017 году.

Как пишет Bloomberg, Сухбаатара вместе с другими чиновниками обвинили в организации коррупционной схемы с участием двух крупных монгольских компаний по добыванию рудников, которые якобы получили незаконную прибыль в размере 250 миллионов долларов. Иски против Батболда Сухбаатара и других были поданы в суды США, Великобритании, Гонконга, Сингапура и Монголии правительственным агентством Монголии и двумя государственными горнодобывающими компаниями. Агентство также подало иск в федеральный суд Нью-Йорка, требуя от JPMorgan Chase & Co. записей финансовых транзакций с участием Батболда.

Батболд Сухбаатар подал иск в соответствии с законом США, разрешающий участникам судебных разбирательств в иностранном суде запрашивать документы или другие доказательства в США. Он добивается судебного постановления, позволяющего ему получить доказательства от нью-йоркской следственной фирмы K2 Integrity, которая проверяла государственных чиновников в Монголии и участвовала в судебных процессах против бывшего премьер-министра.

K2 не сразу ответила на запрос о комментариях, указывает Bloomberg. Также отмечается, что связаться с представителями Баттулги для получения комментариев не удалось.

Называя себя «стойким сторонником демократии», Батболд утверждает, что иски, обвиняющие его в коррупции, являются частью клеветы.

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